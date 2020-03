A partire dal 16 marzo l’operatore WINDTRE unificato diventerà a tutti gli effetti operativo consentendo agli utenti e ai clienti di accedere a nuove offerte molto interessanti. Dedicati sia alla rete fissa che alle rete mobile, i nuovi piani che presto verranno attivati porteranno una ventata d’aria fresca nel mondo della telefonia; in ogni caso, sono diverse le domande che al momento stanno affiorando sui social network: vediamo, dunque, come bisognerà comportarsi davanti a questa novità.

WINDTRE pronto per il mercato: ecco svelato cosa accadrà il 16 marzo

Sebbene per i già clienti di Wind e Tre non siano previsti dei cambiamenti imminenti, a partire dalla prossima settimana gli stessi inizieranno a navigare su una linea unificata ovvero quella di WINDTRE. Per gli stessi, inoltre, l’operatore ha deciso di creare dei piani speciali e facenti parte della serie “MIA“; questi, a rigore di logica, offriranno dei bundle di minuti, SMS e gigabyte a chi vorrà cambiare piano e con un costo compreso tra i 5,99€ ed i 24,99€.

Per i nuovi clienti a tutti gli effetti, invece, le possibilità saranno plurime potendo scegliere tra piani bundle classici e il Unlimted, caratterizzato per essere 5G Ready ossia per lo switch automatico al nuovo standard appena possibile. Nel catalogo di WINDTRE non sono da meno le offerte dedicate anche ai Junior e ai Senior, per prendere in conto anche quelle dedicate a chi ha la necessità di effettuare telefonate verso l’estero (Call your Country).

Concludiamo, infine, riportando che l’unico numero per il sevizio clienti sarà costituito dal 159 che sostituirà a tutti gli effetti i precedenti due.