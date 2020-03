Importanti problemi vengono segnalati con una notifica attiva per gli utenti TIM fin dalle prime luci dell’alba. Il down si registra in tantissime zone del Paese senza risparmiare nessuno. La situazione degenera per milioni di italiani costretti a rimanere in casa a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus. Il segnale TIM è assente nelle zone di maggiore interesse, tra cui:

Milano

Brescia

Catania

Roma

Palermo

Torino

Modena

Padova

Bologna

Il sito Internet di riferimento (downdetector) riporta una situazione in netto peggioramento per le aree interessate. L’estensione del problema riguarda soprattutto il Nord del Paese in prossimità delle zone rosse del contagio. I commenti dei clienti si intensificano mentre si offre una prima panoramica generale sullo stato di avanzamento del problema.

TIM bloccato: utenti costretti a rimanere in casa senza Internet dopo il down di queste ore

La mappa delle interruzioni è in aggiornamento per quanto riguarda il diffuso disservizio TIM che sta coinvolgendo milioni di italiani. La cartografia del sito evidenzia ampie zone non coperte dal segnale di rete. I problemi sono registrati non solo per la telefonia fissa (64% Internet + 24% Telefono) ma anche per quella mobile (10%) con tutti gli annessi servizi correlati come TIM Music e TIM Vision ora offline. I server risultano pertanto fuori uso in tutte queste zone. Allo stato attuale siamo nelle condizioni di picco massimo di segnalazioni con 716 interventi aggiornati alle ore 11.23 di questa mattina. Resteremo ancorati sul pezzo per fornire ulteriori informazioni in merito all’estensione del disservizio. Inviateci eventualmente una vostra dichiarazione per fare luce sulle cause di questo pesante blocco temporaneo alle comunicazioni nazionali. Molti non riescono a restare in contatto con i propri cari in un momento storico così delicato. Aggiornamenti minuto per minuto disponibili attraverso questa pagina.

Aggiornamento ore 12:20

Non migliora la situazione con il baricentro del disservizio che si sposta ora in direzione della componente telefonica riducendo progressivamente la sua azione su quella mobile. Il numero di notifiche e commenti si intensifica con quasi un migliaio di nuovi messaggi in arrivo alle ore 12:00 di questa mattina. Al momento nessun intervento da parte di TIM tramite i suoi social network (Facebook e Twitter) ed alla sezione assistenza del sito ufficiale. Impazza nel web l’hashtag #timdown.