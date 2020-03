Il Chromecast di Google si è evoluto nel corso degli anni. Tuttavia, sembra che Google stia pianificando una sostituzione più ambiziosa. Una fonte che parla a 9to5Google afferma che il prossimo Chromecast Ultra sarà un per dongle Android TV.

Chromecast Ultra poteva essere presentato all’I/O di Google

È possibile eseguire app come Netflix e Hulu (complete di supporto per HDR 4K) anziché fare affidamento su app con supporto Cast. Secondo quanto riferito, il nuovo Ultra ricorda il Chromecast standard, ma con un’estetica “più morbida, più rotonda” e, come si può immaginare, avrà un telecomando dedicato. Si dice che il controller assomigli ad un incrocio tra i telecomandi del defunto Daydream View e quello dell’Apple TV, completo di un microfono e un pulsante di Google Assistant per il controllo vocale.

Non è ancora sicuro quando potrebbe arrivare il nuovo Chromecast Ultra. Poteva essere lanciato insieme al Pixel 4a all’I/O di Google, ma putroppo, a causa del coronavirus, quell’evento è stato cancellato. Sebbene Amazon fornisca dongle Fire TV con funzionalità complete da un po’ di tempo, Google non ha avuto un hub multimediale Android dal Nexus Player. Questo potrebbe aiutarlo a competere più direttamente con aziende del calibro di Amazon, Apple e Roku, per non parlare del fatto che Google Assistant si trova in un numero maggiore di salotti rispetto a quanto potrebbe fare con gli altoparlanti Nest.