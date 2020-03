Google Pixel 4a potrebbe essere presentato a breve e sono apparse in rete alcune nuove immagini del dispositivo. Le foto mostrano il device con una cover made-by Google, oltre ad altri dettagli che è giusto analizzare.

Le immagini vengono gentilmente concesse da Reddit tramite 9to5Google e non è chiaro da dove provengano, quindi prendile con il solito pizzico di sale. Comunque, ad un primo sguardo le foto sembrano reali e corrispondono alle precedenti perdite che abbiamo visto del device.

Google Pixel 4a, il device si fa sempre più vicino

È possibile notare un foro in alto a sinistra sul display anteriore dove è presente la fotocamera frontale. Sul retro, invece, si può notare il ritorno del sensore di impronte digitali che, su Pixel 4, era stato rimosso per lo sblocco del sistema tramite volto. Sembra anche che sia presente il jack per le cuffie, una caratteristica che Pixel 4 non ha. Tuttavia, sembra che il telefono si accontenti di una singola fotocamera posteriore.

Sembra chiaro che un telefono di fascia media, forse il Pixel 4a, è in arrivo anche se non ne abbiamo sentito parlare molto in termini di design e specifiche. Si vocifera che questa volta la serie non sarà affiancata da una versione XL più grande. Di solito, ci aspettiamo che il telefono venga svelato ufficialmente alla conferenza degli sviluppatori di Google IO, ma lo spettacolo di quest’anno è stato cancellato a causa delle preoccupazioni sulla diffusione del coronavirus.

Tuttavia, è probabile che Pixel 4a veda la luce a maggio secondo quanto suggerito da queste immagini.