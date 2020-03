Apple ha aggiornato il suo sito Web per far sapere ai proprietari di iPhone, iPad e Mac che va bene pulire i propri dispositivi con salviette disinfettanti. Il nuovo consiglio arriva man mano che l’epidemia di coronavirus in corso peggiora a livello globale.

In precedenza Apple aveva sconsigliato di utilizzare qualsiasi cosa diversa dall’acqua per pulire i suoi prodotti perché alcune sostanze possono logorare il rivestimento oleorepellente che l’azienda applica per mantenere i suoi dispositivi touchscreen al meglio. La salute e la sicurezza hanno la priorità in questo caso. Detto questo, ci sono un paio di cose che puoi fare per prenderti cura di te e del tuo dispositivo.

I consigli utili di Apple per evitare qualsiasi problema

“Utilizzando una salviettina imbevuta di alcol isopropilico al 70% o salviette disinfettanti, è possibile pulire delicatamente le superfici dure e non porose del prodotto Apple, come il display, la tastiera o altre superfici esterne“, afferma la società. “Non usare candeggina. Evita l’umidità in qualsiasi apertura e non immergere il prodotto Apple in detergenti. Non utilizzare superfici di tessuto o pelle“.

La cosa migliore che puoi fare è usare l’alcool isopropilico. Applicare una piccola quantità su un panno in microfibra morbido, quindi pulire il dispositivo. Se non possiedi un panno in microfibra acquistalo, non è costoso. Un pizzico anche su una maglietta vecchia ma pulita andrà bene. Evita di spruzzare qualsiasi cosa direttamente sul display del tuo telefono. Ti consigliamo inoltre di evitare i tovaglioli di carta in quanto possono causare piccole abrasioni. Dopo aver pulito il telefono, lavati anche le mani.