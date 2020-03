Il Governo ha recentemente deciso che, per aiutare i genitori all’acquisto di un seggiolino auto idoneo per i propri figli, di erogare un buono sconto di 30 euro che permette di renderli meno costosi.

La piattaforma di e-commerce Amazon permette a tutti gli utenti di poter usufruire di questo buono per acquistare il seggiolino auto perfetto. Scopriamo insieme come ottenerlo.

Amazon: usufruire del buono sconto di 30 euro sui seggiolini auto

Dopo i moltissimi casi di abbandono non spontaneo di bambini in macchina, il Governo ha emanato un nuovo decreto denominato “salvabebè” che riguarda i seggiolini per auto. D’ora in poi tutti i genitori dovranno acquistare un seggiolino che ricordi loro di aver lasciato il bambino in macchina, nel caso in cui dovesse capitare. Utilizzare il bonus sulla piattaforma di Jeff Bezos è davvero molto semplice.

I clienti dovranno recarsi all’interno di una pagina predisposta per l’occasione dove dovranno inserire il numero di ordine del prodotto acquistato, il codice del buono verrà generato automaticamente e messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti utilizzando lo SPID e la propria e-mail. Per ottenere questo buono sono validi solamente gli articoli venduti e spediti dalla piattaforma stessa.

Quest’ultima verificherà che tutti i dati inseriti siano corretti, in caso positivo i 30 euro di bonus del Ministero saranno rimborsati sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. La conferma dell’avvenuto rimborso verrà ricevuta tramite e-mail. Il Governo ha comunque messo a disposizione un certo quantitativo di fondi, quindi l’erogazione del bonus dipenderà dalla loro effettiva disponibilità. L’assegnazione di questo avviene in base all’ordine temporale delle richieste, fino ad esaurimento fondi.