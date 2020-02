Che Xiaomi sia un’azienda attiva su più fronti ormai è fuori da ogni discussione. Lo dimostra anche l’interesse per un settore molto particolare come il gaming mobile. Il colosso cinese infatti, ha dato vita ad un brand dedicato proprio a questo settore chiamato Black Shark.

Il nuovo device è in arrivo e molto probabilmente si chiamerà Black Shark 3, ma non sarà un unico dispositivo. Infatti, è atteso anche il debutto di una versione Pro che potrebbe aggiungere diverse feature allo smartphone da gaming.

Ricordiamo che il Black Shark 3 è atteso con il SoC Qualcomm Snapdragon 865, che permetterà di sfruttare al massimo la potenza per giocare a tutti i titoli presenti e futuri. Al momento non è nota la diagonale dello schermo, ma soltanto che la risoluzione supporterà i 2K e i 120 Hz di refresh rate. Non mancheranno ben 16 GB di memoria RAM LPDDR5 mentre lo storage interno si baserà su memorie UFS 3.0. Il produttore inoltre ha garantito il supporto alle reti 5G.

Black Shark 3 Pro, il gaming su mobile ad alto livello

La versione Pro invece, si distinguerà rispetto alla variante base soprattutto per alcuni interventi sulla batteria. Invece dei “soli” 4700mAh, la versione Pro potrà contare su 5.000mAh e una ricarica rapida a 65W. Questa scelta permetterà di ricaricare oltre metà del device in appena 15 minuti, garantendo quindi un’autonomia incredibile.

Un’altra indiscrezione che potrebbe far felici gli utenti riguarda la dotazione hardware dello smartphone. Il Black Shark 3 Pro avrà dei tasti fisici sullo smartphone dedicati al gaming. Il funzionamento è simile a quello dei grilletti e dei dorsali dei joystick per console e permetteranno una migliore gestione dei titoli. La presentazione dei due smartphone è attesa per i primi di marzo.