Microsoft ha iniziato a rilasciare alcune informazioni riguardanti la nuovissima Xbox Series X. La console next-gen dell’azienda di Redmond si preannuncia ricca di novità e, quasi tutte, saranno molto gradite dagli utenti.

Proprio i giocatori saranno al centro dell’attenzione di Microsoft che spera di renderli sempre più partecipi. Come emerso nei giorni scorsi, la maggiore potenza a disposizione sarà sfruttata per rendere più veloci i caricamenti. Sotto questo punto di vista si possono registrare i maggiori cambiamenti per quanto riguarda Xbox Series X rispetto alla generazione precedente.

I benefici del nuovo hardware inoltre saranno fondamentali per la gestione della grafica di altissimo livello. Non mancheranno interventi per la riduzione della latenza e per migliorare la gestione delle fasi di gameplay.

Xbox Series X sarà rivoluzionaria sotto tutti i punti di vista

Proprio sull’aspetto dei giochi Microsoft vuole cambiare approccio e fornire ai giocatori esattamente quello che vogliono. Xbox Series X punterà sulla retrocompatibilità totale per tutte le generazioni di Xbox. Questo significa che gli utenti potranno giocare ai titoli di ben quattro generazioni a partire dalla console originale. Non mancherà la possibilità di giocare a tutti i titoli presenti nel servizio Xbox Game Pass con i rispettivi benefici.

Per i giochi acquistati sullo store, Microsoft inoltre vuole realizzare la Smart Delivery. Si tratta di una feature che permette di ricevere la corretta versione del gioco a seconda della console su cui si sta giocando. Inoltre, basterà acquistare il gioco una sola volta per giocarlo su tutte le console Xbox senza distinzione, se non per le limitazioni tecniche.