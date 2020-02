Il mondo del gaming è destinato a cambiare volto nel corso dei prossimi mesi. Sia Microsoft che Sony hanno annunciato che durante quest’anno avverrà il debutto delle console next-gen. Ovviamente il colosso di Redmond è pronto alla sfida con la nuova Xbox Series X che si preannuncia come la console più potente. A confermare questa informazione ci ha pensato direttamente Microsoft svelando alcuni dettagli sulla console.

Gli elementi principali della visione next-gen di Microsoft puntano su tre aspetti principali. Xbox Series X sarà la console più potente realizzata dall’azienda e molto probabilmente la più potente sul mercato. Il SoC scelto sarà il nuovissimo AMD Zen 2 basato sull’architettura RDNA 2. La potenza disponibile sarà quattro volte superiore a quella di Xbox One e permetterà di sviluppare 12 TFLOPS per quanto riguarda le performance GPU.

Se si considera che la console più potente della scorsa generazione è stata Xbox One X con i suoi 6 TFLOPS, il passo in avanti è più che sostanziale. Xbox Series X garantirà un’esperienza visiva senza precedenti grazie anche alla tecnologia Variable Rate Shading (VRS).

Xbox Series X sprigionerà 12 TFLOPS

Gli sviluppatori potranno organizzare tutta la potenza della console individuando specifici effetti del gioco o privilegiando i protagonisti. In questo modo la GPU non elaborerà in egual modo tutti i pixel sullo schermo ma solo specifici eventi, migliorando il risultato finale.

Tutti i gamer inoltre saranno felici di sapere che la console potrà sfruttare l’accelerazione hardware DirectX per il Raytracing. Gli effetti di illuminazione avranno una gestione fotorealistica così come la gestione dell’audio in tempo reale. Per tutte le informazioni, è possibile leggere direttamente le parole di Phil Spencer sul blog ufficiale.