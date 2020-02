Sono passati ormai diversi mesi dalla presentazione ufficiale sul mercato del nuovo smartwatch di casa Samsung, cioè il Samsung Galaxy Watch Active 2. Nonostante questo, l’azienda ha da poco presentato sul mercato due nuove versioni di quest’ultimo denominate Golf e Aluminum Edition.

Ecco le due nuove versioni dello smartwatch targato Samsung

Partiamo con la nuova versione del device denominata Golf Edition. Quest’ultima, come è facile intuire, è pensata appositamente per tutti coloro che praticano il golf. Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition dispone infatti di un sistema in grado di monitorare e misurare la distanza dei colpi effettuati durante questa attività sportiva. Troviamo inoltre una applicazione denominata Smart Caddy, che fornisce diverse informazioni riguardo a oltre 40.000 campi da golf sparsi per tutto il mondo.

Questa edizione dello smartwatch del colosso sudcoreano sarà disponibile all’acquisto nel Regno Unito e negli Stati Uniti in due versioni. Una sarà nella colorazione Black da 44 mm e sarà venduta ad un prezzo di circa 295€ al cambio attuale, mentre l’altra sarà nella colorazione Pink Gold da 40 mm ad un prezzo di circa 270€ al cambio attuale.

Per quanto riguarda la seconda versione, che abbiamo detto è denominata Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE Aluminum, sarà sempre disponibile in due versioni di grandezza differente (rispettivamente da 40 mm e da 44 mm). A differenza della versione Golf Edition, quest’ultima edizione sarà disponibile anche presso alcuni mercati asiatici e presso il mercato europeo in tre colorazioni. Le colorazioni per questo device saranno infatti rispettivamente la Aqua Black, la Cloud Silver e la Pink Gold.