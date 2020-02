I “martemoti“, conosciuti comunemente come “marsquake“, sono abbastanza comuni su Marte ma meno intensi di quanto pensasse inizialmente la NASA. Questa è una delle scoperte che ha rilevato negli ultimi mesi e che ha anche pubblicato negli articoli usciti recentemente sulle scoperte di InSight da quando è atterrato su Marte. Apparentemente, lo strumento Sismic Experiment for Interior Structure (SEIS) di InSight ha registrato oltre 450 segnali sismici o eventi simili dallo scorso anno. Questi segnali provenivano probabilmente da terremoti e non semplicemente da rumori causati da fattori ambientali come il vento.

Marte: i terremoti non sono dei veri e propri terremoti e in più sono relativamente deboli

La NASA ha anche rivelato che il più grande terremoto rilevato dal SEIS era di circa magnitudo 4.0. Più benevolo di quanto gli scienziati si aspettassero. Questa potenza non è sufficientemente forte da ottenere letture dal mantello inferiore e dal nucleo del pianeta che, tuttavia, gli scienziati sperano di ottenere. Il ricercatore principale di InSight, Bruce Banerdt, ha descritto questi strati come “le parti più succose della mela“, quando si tratta di conoscere la struttura interna del pianeta, queste le ritiene le parti più importanti. Inoltre possono aiutare a far luce su come si formano i pianeti rocciosi.

I terremoti, tuttavia, non sono abbastanza simili ai terremoti. Spiegato meglio, il pianeta non ha placche tettoniche e gli scienziati ritengono che i suoi rimbombi provengano da regioni vulcanicamente attive e da processi di raffreddamento interni. Tutto ciò induce il nucleo a contrarsi e di conseguenza creare stress. Infatti, quando InSight ha rilevato il primo potenziale terremoto, il direttore della NASA Planetary Science Division Lori Glaze ha paragonato l’evento a un terremoto, che in genere è più debole e molto più lungo di un comune terremoto.