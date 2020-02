Di recente, Xiaomi ha presentato i suoi nuovi smartphone di fascia alta, il Mi 10 ed il Mi 10 Pro. Entrambi i dispositivi arrivano sul mercato con MIUI 11, la più recente versione dell’interfaccia utente realizzata dal colosso cinese, annunciata e rilasciata nel mese di Ottobre, arrivando gradualmente su tutti gli smartphone compatibili.

Stando a quanto segnalato da MIUI Polska, Xiaomi ha aggiornato la sua MIUI 11 introducendo, sui soli Mi 10 e Mi 10 Pro, un nuovo strumento per editare video direttamente dalla galleria.

Grazie a questo nuovo Editor, è possibile modificare i propri video utilizzando diversi tool: è possibile, per esempio, utilizzare un tema predefinito, aggiungere dei sottotitoli (che dovrebbero essere generati automaticamente dal sistema), effettuare tagli, scegliere il formato, aumentare la velocità di riproduzione e applicare filtri e aggiungere colonne sonore.

Come detto in precedenza, l’Editor video è già disponibile per Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, ma i ragazzi di MIUI Polska sono riusciti in qualche modo ad abilitare la funzione anche su un Redmi Note 7. Al momento, però, l’azienda non ha comunicato se questo strumento arriverà anche su altri smartphone compatibili con MIUI 11.

Ma quali sono gli smartphone compatibili? Ecco la lista!

LISTA SMARTPHONE CHE SI AGGIORNANO A MIUI 11