Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono finalmente ufficiali. Il colosso cinese ha presentato i suoi nuovi smartphone di fascia alta nel corso di un evento tenutosi in Cina nelle scorse ore e trasmesso in diretta. Entrambi gli smartphone sono caratterizzati da un ampio schermo curvo forato nell’angolo superiore sinistro, sono alimentati dall’ultimo flagship di casa Qualcomm, ovvero dal SoC Snapdragon 865 e presentano un comparto fotografico a quattro obiettivi.

Xiaomi Mi 10 Pro, tuttavia, si distingue dal modello standard per alcuni piccoli particolari. Anzitutto, per lo schermo, che nonostante abbia le stesse dimensioni e lo stesso Refresh Rate fissato a 90Hz, con risposta al tocco a 180Hz, raggiunge una luminosità più elevata (1200 nit), valore Delta-E di 1,1 e un JNCD inferiore a 0,55. Per fare un confronto, il display di iPhone 11 Pro Max offre un valore JNCD inferiore a 0,8 e un valore Delta-E di 2,14.

Xiaomi Mi 10 Pro presenta un comparto fotografico leggermente più prestante rispetto a quello di Xiaomi Mi 10. La quad-camera posteriore, infatti, si compone in questo modo: sensore principale da 108 MP + wide da 8 MP + ritratto da 12 MP + teleobiettivo da 8 MP con supporto allo zoom ibrido fino a 10X. Lo smartphone offre anche un maggiore spazio di archiviazione interna, che può raggiungere i 512 GB e supporta la ricarica rapida a 50 W. Per un quadro più completo, vi lasciamo alla scheda tecnica di entrambi gli smartphone.

Xiaomi Mi 10, specifiche tecniche e prezzi

Display : 6,67 pollici; OLED; FHD +; risoluzione 2340 x 1080 pixel; HDR10 +; Refresh Rate 90Hz con risposta al tocco a 180Hz; l uminosità di picco 1120 nits

: Qualcomm Snapdragon 865 Memoria : RAM LPDDR5 fino a 12 GB; spazio di archiviazione interno UFS 3.0 fino a 256 GB

: RAM LPDDR5 fino a 12 GB; spazio di archiviazione interno UFS 3.0 fino a 256 GB Fotocamera posteriore : Wide 108MP 1/1.33″, obiettivo 7P, OIS + Ultra-Wide 13MP, 123 °, f / 2.4 + Macro Camera 2MP f / 2.4 + sensore di profondità 2MP f / 2.4

: 20 MP Batteria : 4.780 mAh; ricarica rapida cablata a 30 W; ricarica rapida wireless a 30 W; ricarica wireless inversa a 10 W

: Wi-Fi 6; USB Tipo-C; NFC; Bluetooth v5.0 Audi o: stereo speaker, certificazione Hi-Res Audio

Xiaomi Mi 10 è disponibile nelle colorazioni Ice Blue, Titanium Silver Black e Peach Gold al prezzo di 525 euro (8GB RAM + 128GB); 565 euro ( 8GB RAM + 256GB); 620 euro (12GB RAM + 256GB).

Xiaomi Mi 10 Pro, specifiche tecniche e prezzi

Display : 6,67 pollici; OLED; FHD +; risoluzione 2340 x 1080 pixel; HDR10 +; Refresh Rate 90Hz con risposta al tocco a 180Hz; luminosità di picco 1200 nits

: Qualcomm Snapdragon 865 Memoria : RAM LPDDR5 fino a 12 GB; spazio di archiviazione interno UFS 3.0 fino a 512 GB

: RAM LPDDR5 fino a 12 GB; spazio di archiviazione interno UFS 3.0 fino a 512 GB Fotocamera posteriore : Wide 108MP 1/1.33″, obiettivo 8P, OIS + Ultra-Wide 20MP, 117 °, f / 2.2, obiettivo 6P + Ritratto 12MP + teleobiettivo 8MP f/2.0 con zoom ibrido 10X, OIS

: 20 MP Batteria : 4.500 mAh; ricarica rapida cablata a 50 W; ricarica rapida wireless a 30 W; ricarica wireless inversa a 10 W

: 5G: SA / NSA; Wi-Fi 6; USB Tipo-C; NFC; Bluetooth v5.0 Audio : stereo speaker, certificazione Hi-Res Audio

Xiaomi Mi 10 Pro è disponibile nelle colorazioni Starry Blue e Pear White al prezzo di 660 euro (8GB RAM + 256 GB); 725 euro (12GB RAM + 256GB); 790 euro (12GB RAM + 512GB).

Gli smartphone saranno disponibili per l’acquisto in Cina a partire da 18 Febbraio, mentre non è ancora chiaro quando verranno resi disponibili anche per il mercato europeo, dal momento in cui l’evento di lancio – inizialmente fissato al 23 Febbraio in occasione del Mobile World Congress – potrebbe saltare a causa della cancellazione della fiera.