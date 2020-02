CoopVoce: due promozioni da 5 e 9 euro battono Vodafone e TIM

CoopVoce, anche se nessuno l’avrebbe mai detto, in questo momento risulta il gestore virtuale più scelto da parte del pubblico. Questo risultato è arrivato proprio grazie al cambio di strategia dell’azienda che ha scelto di modificare le offerte di sua produzione. Se prima al suo interno le promo del provider virtuale avevano pochi contenuti, ora è tutto diverso. Ci sono infatti SMS, minuti e giga in quantità, oltre a prezzi molto bassi per tutti.

CoopVoce ha migliorato proprio questo aspetto, rendendo dunque molto più difficile cose al pubblico. Ora come ora infatti risulta molto complicato battere questo gestore, il quale possiede due offerte sul sito ufficiale molto gettonate durante l’ultimo mese e mezzo. L’obiettivo è quello di diventare ancora più grande e magari di diventare un provider MNO.

CoopVoce: la ChiamaTutti Top ancora disponibile con la ChiamaTutti Easy per soli 9 e 5 euro al mese per sempre.

Le offerte di CoopVoce attualmente in vigore sono proprio la ChiamaTutti Top 10 e la ChiamaTutti Easy.

La prima delle due risulta la migliore dal punto di vista dei contenuti, dal momento che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. Inoltre ci sono anche 10 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 9 euro al mese per sempre anche per i già clienti.

La seconda offerta invece risulta molto meno ampia dal punto di vista del contenuto. Al suo interno ci sono infatti 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB di traffico dati in 4G.