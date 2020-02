Il comparto mobile di Sony, come quello di altri produttori storici, sta passando un periodo di scarsi profitti. Un periodo che in realtà sta durando da diversi trimestri. Conscia di questo, il colosso nipponico ha deciso da tempo di ridimensionare il tutto e in questi giorni è avvenuto un altro passaggio.

Precedentemente Sony aveva un sito dedicato per questo reparto, SonyMobile.com. Ora non c’è più. È stato deciso di accorpare tutto al dominio principale di Sony e se si prova a cercare il sopracitato, si finisce per essere reindirizzati; nel nostro caso si viene reindirizzati sul sito ufficiale italiano. Di fatto non è cambiato molto, anche perché ben pochi produttori hanno un sito dedicato per il reparto smartphone.

Attualmente quindi, tutti i prodotti Xperia condividono lo stesso spazio virtuale dei molti altri prodotti della multinazionale. Televisioni, fotocamere, i cari vecchi walkman e tanto altro ancora. Non è la prima volta tra l’altro che Sony reindirizza il sito dedicato alla parte mobile. È successo anche nel 2012 con SonyEricsson.com.

Sony e il comparto mobile

È stato l’anno scorso che Sony ha iniziato questo processo di rivoluzione della parte mobile. Ha preceduto di poco la presentazione dei nuovi modelli, tra cui l’ammiraglia Xperia 1. Il cambio aveva di fatto raggiunto anche il prodotto in sé visto che è stata abbandonato la nomenclatura conosciuta per passare a una più semplice.

È cambiato qualcosa in questi 12 mesi? Non più di tanto, una crescita dei profitti non c’è stata, eppure il colosso non sta mollando. Di recente ha presentato un nuovo modello e nei prossimi giorni dovrebbe presentare gli altri, tra cui la nuova ammiraglia del marchio.