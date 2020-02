Microsoft ha svelato i suoi piani per lo sviluppo di app a doppio schermo sul suo SO Windows 10X e Android. Gli sviluppatori possono testare le loro app su Windows 10X oggi tramite un emulatore. Sono stati svelati ulteriori dettagli su Windows 10X. Microsoft ha svelato nuovi dettagli su Windows 10X e lo sviluppo di app a doppio schermo.

Oggi Microsoft ha condiviso ulteriori informazioni sullo sviluppo di app per il suo prossimo sistema operativo, Windows 10X. La società ha fornito alcuni dettagli durante l’evento Developer Day ed ha rilasciato informazioni per gli sviluppatori di app. In particolare, Microsoft vuole che gli sviluppatori adattino le loro app Android al supporto per Microsoft Surface Duo.

Microsoft Windows 10X si fa avanti tra gli sviluppatori

I dispositivi pieghevoli e con doppio schermo offrono agli sviluppatori nuovi modi per presentare le proprie app attraverso nuove funzionalità e Microsoft vuole che gli sviluppatori siano pronti per quando questi dispositivi saranno rilasciati sul mercato..

Che si tratti di un’app Windows o Android, Microsoft sta semplificando agli sviluppatori l’adattamento delle proprie app per sfruttare le nuove funzionalità introdotte con dispositivi a doppio schermo e pieghevoli. Durante l’evento Microsoft 365, la società ha rilasciato i dettagli per tre aree chiave su cui gli sviluppatori devono concentrarsi per migliorare le loro app.

Uno di questi è lo spazio di lavoro esteso. Se i device hanno due schermi, ci sarà bisogno di estendere l’informazione dell’app ed evidenziare i contenuti più importanti mentre gli utenti utilizzano uno spazio più ampio per fare quello che facevano prima.

Un’altro punto importante è focalizzare l’attività su due schermi. Un dispositivo a doppio schermo è più grande e permette agli utenti di sfruttare più spazio per il loro lavoro. Sarà dunque possibile vedere l’app su uno schermo mentre si visualizzano gli strumenti utili per l’utente sull’altro schermo.

L’ultimo – ma non meno importante – è il concetto di ‘app connesse’; gli utenti che utilizzano più app hanno bisogno di maggior attività senza perdere il contesto del loro lavoro. Per questo, su dispositivi a più schermi si potranno gestire più app contemporaneamente in modalità multitasking su diversi schermi.