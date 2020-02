Expert batte tutti con il volantino alle cui spalle si cela il classico Tasso Zero, l’occasione tramite la quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, e grazie alla quale risparmiare è davvero semplicissimo, senza necessariamente rinunciare alla qualità generale del prodotto acquistato.

La campagna promozionale che vi andremo a raccontare, è bene ricordarlo, risulta essere accessibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che punteranno per la seconda opzione, è bene ricordarlo, saranno costretti a pagare anche le spese di spedizione per l’eventuale consegna a domicilio.

Expert: il volantino non ha pietà di Unieuro

Il volantino Expert non sembra avere alcuna pietà delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, in capo alla campagna promozionale troviamo prima di tutto il Samsung Galaxy S10, un buonissimo device oggi acquistabile con un esborso pressoché ridotto rispetto al passato, soli 699 euro per la versione no brand.

Scendendo di prezzo, e anche di qualità generale, ecco sbucare lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un dispositivo che garantisce ottime prestazioni fotografiche al giusto prezzo finale di vendita, soli 259 euro.

Il volantino ovviamente non si ferma esclusivamente ai suddetti modelli, ma amplia le proprie possibilità raggiungendo anche soluzioni molto più interessanti e di differenti categorie merceologiche. Per maggiori informazioni in merito non dovete far altro che aprire le pagine inserite qui sotto.