Google: rese disponibili le chiavi di sicurezza Titan anche in Europa

Google: le chiavi Titan possono rivelarsi indispensabili contro gli attacchi di Phishing

Inoltre, la chiave USB-C su cui Google ha collaborato con Yubico è ora disponibile anche in Canada, Francia, Giappone e Regno Unito. Google aveva precedentemente rilasciato il pacchetto in quelle aree. Allo stato attuale però gli utenti in quelle stesse aree possono anche ottenere chiavi compatibili con i loro dispositivi USB-C.

Google difende da tempo l’uso delle chiavi di sicurezza hardware rispetto all’autenticazione tradizionale a due fattori. Quando ha annunciato le chiavi Titan, ha anche rivelato che era in grado di eliminare completamente gli attacchi di phishing contro 85.000 dipendenti richiedendo loro di utilizzare l’hardware di sicurezza. Le persone in altre regioni intanto hanno la possibilità di acquistare le chiavi di sicurezza di altri marchi. Al contempo speriamo che questo segna l’inizio di un’implementazione più ampia per le chiavi Titan di Google. Questo potrebbe rappresentare una copertura sempre più efficiente contro gli attacchi degli hacker.