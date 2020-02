Se dobbiamo mettere in evidenza un operatore telefonico che sta colpendo positivamente i clienti non possiamo non citare Fastweb Mobile. Il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim sta attirando da diverso tempo l’attenzione dei nuovi clienti con un’iniziativa commerciale interessante.

L’offerta in questione può essere richiesta online attraverso la seguente pagina web dedicata, ma in alternativa sono presenti servizi come ‘Ti ricontattiamo noi’ o il numero 146. Il nostro consiglio è quello di eseguire l’attivazione con la modalità online, considerando che ci sono delle promozioni appetibili.

Fastweb Mobile demolisce la concorrenza con l’offerta da 9,95€

L’offerta non appartiene alla categoria ‘operator attack’, quindi non ci sono restrizioni sull’attivazione. In poche parole, tutti i clienti possono decidere di abbandonare il proprio operatore telefonico, qualunque esso sia.

Con questa strategia, l’operatore virtuale potrebbe strappare un numero elevato di utenti che provengono anche dalle grandi compagnie telefoniche come Tim, Vodafone, Wind e 3.

Parlando delle caratteristiche dell’offerta, bisogna dire che sono presenti un’abbondanza di minuti e giga ad un prezzo alla portata di tutti. A soli 9,95 Euro ogni mese sono consumabili minuti illimitati per rimanere in contatto con tutti i numeri nazionali fissi-mobili senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in 4G.

Come detto in precedenza, coloro che svolgeranno l’attivazione in versione online potranno godere di qualche vantaggio. A riguardo, il contributo di attivazione così come il costo della sim vengono offerti in modo gratuito dall’operatore virtuale. Anche la spedizione della sim a domicilio sarà completamente gratuita. Aderendo a questa promo, i clienti risparmiano in fase iniziale un costo totale di 15 Euro.