Expert, grazie al corrente volantino Tasso Zero, riesce ad attirare su di sé tutte le attenzioni dei consumatori che attualmente sono alla ricerca della perfetta occasione per cercare di risparmiare il più possibile. Attivo su tutto il territorio nazionale e sul sito ufficiale, il volantino è ricchissimo di prezzi bassi e di sconti da non lasciarsi sfuggire.

Al suo interno trova prima di tutto posto il più classico dei Tasso Zero, ovvero la possibilità per il cliente di richiedere un prestito, da restituire poi senza interessi, sull’intera cifra dei prodotti acquistati. Per presentare la richiesta sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, nonché consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino Expert: queste offerte sono indimenticabili

Il volantino Expert raccoglie al proprio interno alcune offerte memorabili, come ad esempio i 699 euro richiesti all’utente per l’acquisto di un Samsung Galaxy S10, il top di gamma del 2019, oggi rimpiazzato dal nuovo modello, quale è il Galaxy S20.

In alternativa consigliamo caldamente il possibile acquisto dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro, a conti fatti è uno smartphone da 259 euro, ma sotto il cofano si trovano componenti e prestazioni in grado di renderlo tra i migliori in circolazione (sia in termini di processore che come scatti fotografici).

Per ogni altra informazione in merito alla corrente campagna promozionale, nonché per conoscere da vicino i prezzi e le offerte incluse all’interno del volantino Expert, approfittate subito delle pagine che abbiamo inserito nel dettaglio qui sotto.