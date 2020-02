Lo sconto IVA messo in piedi dal volantino Trony non ha rivali sul territorio italiano, l’occasione per risparmiare è sicuramente unica ed avvicinerà un grandissimo numero di consumatori ai negozi del rivenditore di elettronica. La campagna risulta essere disponibile dappertutto fino al 1 marzo 2020.

Alla base della corrente soluzione troviamo comunque il solito e classico Tasso Zero, colui che deciderà di acquisterà avrà l’opportunità di richiedere un prestito da restituire poi con rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente, tutto senza interessi. Le limitazioni alla richiesta esistono, prima di tutto sarà necessario spendere almeno 200 euro (totali, non sul singolo prodotto), inoltre viene richiesta la consegna delle buste paga dei mesi precedenti per la verifica d’affidabilità creditizia.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, ogni giorno vengono regalati decine e decine di codici sconto gratis da utilizzare direttamente su Amazon.

Volantino Trony: questo sconto è pazzesco

L’idea del volantino Trony è quindi di ripercorrere quanto di buono visto in passato, arrivando difatti a proporre il classico Sconto IVA su tutti gli acquisti; per chiarezza, comunque, è bene ricordare che la riduzione effettiva non sarà pari al 22%, bensì corrisponderà allo scorporo dell’IVA di 18,03%.

Non vengono poste particolari limitazioni ai prodotti da scontare, l’utente potrà prendere a piene mani ciò che il catalogo aziendale è in grado di offrire, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita (scontato) a 187,70 euro.

Tutti gli acquisti, ad ogni modo, vedranno come punto di partenza il prezzo di listino di ogni singolo modello, non le offerte delle scorse settimane. Maggiori informazioni sono disponibili qui.