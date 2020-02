Nell’anno appena terminato la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha dovuto affrontare molti nuovi concorrenti, come ben saprete. Tra questi troviamo Disney Plus ed Apple TV Plus.

Ora, secondo un recentissimo report, si sarebbe introdotta nella lista anche un’altra piattaforma di video in streaming, stiamo parlando di YouTube. Scopriamo insieme il motivo.

Netflix dovrebbe temere YouTube

Un nuovissimo report ha evidenziato le preferenze dei consumatori quando si parla di quali piattaforme di streaming utilizzare. Al momento Netflix è ancora in testa, ma il vero rivale ora è YouTube. Il fondatore ed attuale CEO del colosso di streaming tempo fa dichiarò che il principale rivale della propria piattaforma è il sonno. Arrivati a questo punto dovrebbe rivedere la sua affermazione, aggiungendo anche YouTube alla lista.

La piattaforma di Google al momento rappresenta il competitor più agguerrito. Il report di Nielsen ha rivelato che i consumatori in media spendono il 19% del proprio tempo davanti alla TV, utilizzando i servizi di streaming. Nel 2018 questo dato si fermava “solamente” al 10%. Di tutte le ore passate davanti alle piattaforme, il 31% va a Netflix ma a seguire subito dopo troviamo YouTube con il 21% e non Prime Video, Disney Plus o Apple TV Plus.

Hulu si è aggiudicato il 12% mentre Amazon Prime Video l’8%, tutti gli altri insieme formano una percentuale ancora più bassa di quella della piattaforma, solo il 28%. Nonostante le piattaforme come Netflix, HBO, Max e Disney Plus si stiano facendo la guerra, come osservato dagli analisti, i consumatori sembrano voler premiare ancora un modello gratuito e meno impegnativo, come YouTube.