A partire da oggi, è possibile acquistare il nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung: il Galaxy Z Flip. Presentato lo scorso 11 Febbraio in occasione del Galaxy Unpacked, evento nel corso del quale Samsung ha introdotto anche i nuovi smartphone della serie S20, il Galaxy Z Flip presenta il rivoluzionario design a conchiglia, ripiegandosi in un form factor elegante e compatto, che rende questo dispositivo ideale per essere tenuto in tasca o nel palmo della mano.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di Samsung Galaxy Z Flip è la modalità Flex, che viene attivata quando lo smartphone è aperto ad angolo retto: in questo caso, il display viene diviso automaticamente in due schermi da 4 pollici ciascuno, offrendo una nuovo livello di esperienza multi-tasking.

Lo schermo superiore, per esempio, può essere utilizzato per visualizzare immagini, video ed altri contenuti, mentre quello inferiore può essere utilizzato per controllare tali contenuti ed accedere a diverse informazioni. Un esempio può essere fatto prendendo come punto di riferimento l’app di YouTube. Quando lo Z Flip è in modalità Flex, lo schermo superiore riproduce i contenuti in streaming; quello inferiore, invece, può essere utilizzato per cercare altri video, leggere le descrizioni o scrivere commenti.

Samsung Galaxy Z Flip, specifiche tecniche e prezzo

A seguire, le specifiche tecniche del prodotto.

Display : Infinity Flex Display (21,9: 9) Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, risoluzione 2636 x 1080 pixel; display cover (esterno) Display Super AMOLED da 1,1 pollici, risoluzione 300 x 112 pixel

: Infinity Flex Display (21,9: 9) Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, risoluzione 2636 x 1080 pixel; display cover (esterno) Display Super AMOLED da 1,1 pollici, risoluzione 300 x 112 pixel Fotocamera posteriore : Ultra Wide da 12 MP: F2.2 + grandangolare 12 MP, Dual Pixel AF, OIS, F1.8; Zoom digitale fino a 8x; Registrazione HDR10+; Tracciamento AF

: Ultra Wide da 12 MP: F2.2 + grandangolare 12 MP, Dual Pixel AF, OIS, F1.8; Zoom digitale fino a 8x; Registrazione HDR10+; Tracciamento AF Fotocamera anteriore : 10 MP Dual Pixel: F2.4

: 10 MP Dual Pixel: F2.4 Processore : Processore Octa-core Qualcomm SM8150+, 7nm a 64 bit

: Processore Octa-core Qualcomm SM8150+, 7nm a 64 bit Memoria : 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna

: 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna Batteria : 3.300 mAh; ricarica rapida con cavo e in modalità wireless

: 3.300 mAh; ricarica rapida con cavo e in modalità wireless Sistema Operativo : Android 10

: Android 10 Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 Ghz), VHT80 MU-MIMO, 256QAM, Bluetooth v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 Ghz), VHT80 MU-MIMO, 256QAM, Bluetooth v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC Sensori : Sensore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall (digitale, analogico), sensore di prossimità, sensore di luce RGB

: Sensore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall (digitale, analogico), sensore di prossimità, sensore di luce RGB Autenticazione: sensore di impronte digitali, riconoscimento facciale

Samsung Galaxy Z Flip è in vendita in quantità limitata nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black al prezzo di 1.520 euro.