Si è appena concluso il Galaxy Unpacked, evento nel corso del quale Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone della serie S20. La nuova famiglia di smartphone si compone di ben tre modelli: quello base, la variante Plus e la nuova variante Ultra. Questi si distinguono tra loro, oltre che per le dimensioni, anche per il comparto fotografico, per la RAM e per i tagli di memoria disponibili. Ovviamente, risulta piuttosto semplice intuire che il Samsung Galaxy S20 Ultra offre le maggiori prestazioni in questo senso, con un comparto fotografico che promette scatti eccellenti.

Il Samsung Galaxy S20 è disponibile anche in tre nuove colorazioni, confermando le voci emerse in Rete qualche settimana fa. Parliamo delle nuove colorazioni pastello: Cloud Pink, Cloud Blue e Cosmic Grey. Inoltre, la confezione di Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra include anche gli auricolari true-wireless Galaxy Buds+, di cui invece non è provvisto il modello base. Bando alle ciance, vi lasciamo alla scheda tecnica dei tre smartphone della famiglia Galaxy S20 con i rispettivi prezzi.

SAMSUNG GALAXY S20

Display : 6,2 pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+

: 6,2 pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+ Dimensioni : 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm Peso : 163 g

: 163 g Fotocamera posteriore : Tripla fotocamera (ultra-wide da 12 MP, f/2.2 + wide-angle da 12 MP, f/1.8, OIS + telefoto da 64 MP, f/2.0, OIS); Space Zoom; Zoom ottico 3X; Zoom digitale 30X

: Tripla fotocamera (ultra-wide da 12 MP, f/2.2 + wide-angle da 12 MP, f/1.8, OIS + telefoto da 64 MP, f/2.0, OIS); Space Zoom; Zoom ottico 3X; Zoom digitale 30X Selfie camera : 10 MP, f/2.2

: 10 MP, f/2.2 Processore : Exynos 990 (octa-core)(Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz)

: Exynos 990 (octa-core)(Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz) Memoria : RAM 8GB/12GB; 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB

: RAM 8GB/12GB; 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB Batteria : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Ricarica : Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

: Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Connettività : 5G sub-6; LTE Cat.20 (può raggiungere fino a 2Gbps in Download e 150 Mbps in Upload)

: 5G sub-6; LTE Cat.20 (può raggiungere fino a 2Gbps in Download e 150 Mbps in Upload) Sensori : Accelerometro; Barometro; Giroscopio; Sensore geomagnetico; Sensore di prossimità; Lettore impronte digitali a ultrasuoni

: Accelerometro; Barometro; Giroscopio; Sensore geomagnetico; Sensore di prossimità; Lettore impronte digitali a ultrasuoni Autenticazione : oltre alle tipologie standard (PIN, password, ecc) è supportato il riconoscimento facciale e lo sblocco con l’impronta digitale

: oltre alle tipologie standard (PIN, password, ecc) è supportato il riconoscimento facciale e lo sblocco con l’impronta digitale Altro : certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla polvere

: certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla polvere Prezzo: 929 euro (8GB/128GB); 1029 euro (12GB/128GB)

SAMSUNG GALAXY S20+

Display : 6,7 pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+

: 6,7 pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+ Dimensioni : 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm Peso : 186 g

: 186 g Fotocamera posteriore : Quad camera (ultra-wide da 12 MP, f/2.2 + wide-angle da 12 MP, f/1.8, OIS + telefoto da 64 MP, f/2.0, OIS + sensore di profondità); Space Zoom; Zoom ottico 3X; Zoom digitale 30X

: Quad camera (ultra-wide da 12 MP, f/2.2 + wide-angle da 12 MP, f/1.8, OIS + telefoto da 64 MP, f/2.0, OIS + sensore di profondità); Space Zoom; Zoom ottico 3X; Zoom digitale 30X Selfie camera : 10 MP, f/2.2

: 10 MP, f/2.2 Processore : Exynos 990 (octa-core)(Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz)

: Exynos 990 (octa-core)(Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz) Memoria : RAM 8GB/12GB; 128GB/512 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB

: RAM 8GB/12GB; 128GB/512 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Ricarica : Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

: Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Connettività : 5G sub-6; LTE Cat.20 (può raggiungere fino a 2Gbps in Download e 150 Mbps in Upload)

: 5G sub-6; LTE Cat.20 (può raggiungere fino a 2Gbps in Download e 150 Mbps in Upload) Sensori : Accelerometro; Barometro; Giroscopio; Sensore geomagnetico; Sensore di prossimità; Lettore impronte digitali a ultrasuoni

: Accelerometro; Barometro; Giroscopio; Sensore geomagnetico; Sensore di prossimità; Lettore impronte digitali a ultrasuoni Autenticazione : oltre alle tipologie standard (PIN, password, ecc) è supportato il riconoscimento facciale e lo sblocco con l’impronta digitale

: oltre alle tipologie standard (PIN, password, ecc) è supportato il riconoscimento facciale e lo sblocco con l’impronta digitale Altro : certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla polvere

: certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla polvere Prezzo: 1.029 euro (8GB/128GB); 1.129 euro (12GB/128GB); 1.279 euro (12GB/512GB)

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

Display : 6,9 pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+

: 6,9 pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+ Dimensioni : 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm Peso : 220 g

: 220 g Fotocamera posteriore : Quad camera (ultra-wide da 12 MP, f/2.2 + wide-angle da 108 MP, f/1.8, OIS + telefoto da 48 MP, f/3.5, OIS + sensore di profondità); Space Zoom; Zoom ottico 10X; Zoom digitale 100X

: Quad camera (ultra-wide da 12 MP, f/2.2 + wide-angle da 108 MP, f/1.8, OIS + telefoto da 48 MP, f/3.5, OIS + sensore di profondità); Space Zoom; Zoom ottico 10X; Zoom digitale 100X Selfie camera : 40 MP, f/2.2

: 40 MP, f/2.2 Processore : Exynos 990 (octa-core)(Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz)

: Exynos 990 (octa-core)(Max 2.73 GHz + 2.6 GHz + 2.0 GHz) Memoria : RAM 12GB/16GB; 128GB/256GB/512GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB

: RAM 12GB/16GB; 128GB/256GB/512GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ricarica : Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

: Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Connettività : 5G sub-6; LTE Cat.20 (può raggiungere fino a 2Gbps in Download e 150 Mbps in Upload)

: 5G sub-6; LTE Cat.20 (può raggiungere fino a 2Gbps in Download e 150 Mbps in Upload) Sensori : Accelerometro; Barometro; Giroscopio; Sensore geomagnetico; Sensore di prossimità; Lettore impronte digitali a ultrasuoni

: Accelerometro; Barometro; Giroscopio; Sensore geomagnetico; Sensore di prossimità; Lettore impronte digitali a ultrasuoni Autenticazione : oltre alle tipologie standard (PIN, password, ecc) è supportato il riconoscimento facciale e lo sblocco con l’impronta digitale

: oltre alle tipologie standard (PIN, password, ecc) è supportato il riconoscimento facciale e lo sblocco con l’impronta digitale Altro : certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla polvere

: certificazione IP68, resistenza all’acqua e alla polvere Prezzo: 1.379 euro (12GB/128GB)

A seguire, la nostra anteprima di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra. Più in basso, invece, troverete una piccola galleria con le nostre foto.

https://www.youtube.com/watch?v=6qhpFJ7Od-o

GALLERIA