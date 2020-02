L’operatore Vodafone Italia ha appena lanciato un’ottima notizia a tutti i già clienti di rete fissa. A partire da qualche giorno infatti l’operatore rosso ha deciso di cambiare le modalità operative per “traslocare” i già clienti, abolendo il costo del passaggio.

Più specificatamente, quasi tutti i clienti potranno passare alla Fibra FTTH di Vodafone senza pagare alcun costo di passaggio, se provengono da reti inferiori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone abolisce il costo del passaggio alla Fibra FTTH per alcuni utenti

L’operatore ha annunciato questa modifica ai propri rivenditori con una nota. In questa nota preciserebbe che il 95% dei clienti in ADSL o Fibra Misto Rame FTTC, potranno decidere di migrare sulla rete FTTH senza variare offerta e soprattutto senza aumenti di nessun genere come costi di attivazione o di adeguamento alla tecnologia.

Per il restante 5% dei clienti, con offerte più vecchie ed incompatibili con questa promozione, il gestore prevede invece di migrare a prezzo pieno con le offerte attualmente in commercio. In alternativa potranno scegliere condizioni più vantaggiose all’interno dei negozi autorizzati dell’operatore. Per aggiornare la tecnologia di rete, sarà solamente necessario recarsi in uno dei tanti negozi dell’operatore e verificare con gli operatori la propria situazione attuale.

Questo per sottolineare che l’operatore non comunicherà in alcun modo al 95% degli utenti che possono migrare senza costi aggiuntivi. Sarà quindi l’utente a doversi informare presso un qualsiasi centro autorizzato in tutta Italia. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le offerte di rete fissa proposte, non vi resta che visitare il sito ufficiale di Vodafone Italia.