Si chiama Vitality ed è una versione leggermente migliorata di OPPO Reno 3, collocandosi a metà strada tra il modello standard e quello Pro. Rispetto ad OPPO Reno 3, che monta un chipset Mediatek MT6885Z Dimensity 1000L, il Vitality Edition è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 765 (la variante Pro, invece, presenta uno Snapdragon 765G, leggermente più veloce e prestante rispetto a quello del Vitality). Il tutto è accompagnato da una RAM di 8 GB e 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.1.

OPPO Reno 3 Vitality: altre caratteristiche, disponibilità e prezzo

Come OPPO Reno 3, anche la versione Vitality monta uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 1080 x 2400 con lettore per le impronte digitali integrato nel display. Per quanto riguarda il comparto fotografico, OPPO Reno 3 Vitality presenta una camera posteriore con sensore principale da 48 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + 2 MP + 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Tra le altre caratteristiche: batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0 a 30 W; jack audio da 3,5 mm; connettività 5G; USB di tipo C; Bluetooth 5.0; WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz); Android 10 con ColorOS 7.0. OPPO Reno 3 Vitality è disponibile in tre nuove colorazioni, Moonlight Black, Sky Mirror White e Streamer Gold ed è attualmente in pre-ordine in Cina al prezzo di 2.999 yuan, circa 392 euro al cambio attuale. La vendita dello smartphone partirà dal prossimo 14 Febbraio sullo store online di Oppo e su jd.com, ma non è ancora chiaro se OPPO Reno 3 Vitality sarà poi disponibile anche per altri mercati. Intanto, ecco lo smartphone nelle tre nuove colorazioni.