Con l’inizio del nuovo anno Netflix ha voluto entusiasmare il suo pubblico dando qualche aggiornamento alla sua programmazione. Infatti, per chi non fosse informato sono disponibili le puntate della nuova stagione ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’.

I fans con questa grande notizia non hanno esitato ad iniziare la visione dei nuovi episodi, i quali sono trasmessi già da diversi giorni sulla piattaforma popolare. Se molti sono riusciti a guardare rapidamente quasi tutte le nuove puntate, altri fan invece vogliono impiegarci più tempo in modo da non creare una lunga astinenza con un eventuale quarta stagione.

Scopriamo insieme i dettagli che sono presenti in questa nuova stagione.

‘Sabrina’ stagione 3: quello che dobbiamo aspettarci

Se è vero che la terza stagione abbia stupito i suoi fan, è altrettanto vero che molti utenti l’hanno definita come la più inquietante rispetto alle precedenti.

Il produttore di questa serie, Roberto Aguirre Sacasa, ha deciso di introdurre per la nuova stagione otto episodi da una durata di 50-60 minuti ciascuno.

La terza stagione è molto più concentrata e inquietante, come già detto in precedenza, e ci sono varie sfaccettature interessanti. Il personaggio principale ovvero Sabrina, diventa più matura, assumendosi grosse responsabilità nelle scelte importanti che dovrà compiere.

In linea generale, tutti i personaggi di questa serie ricoprono un ruolo importante ma con il passare degli episodi ne emergono sempre dei nuovi. Un personaggio che viene colpito dai fan è Theo, invece un personaggio che non viene apprezzato è Nicholas. Nello specifico, il pubblico non gli è piaciuto il ruolo che è stato assegnato dalla produzione.