WhatsApp: delusione con il nuovo aggiornamento e utenti furiosi

La crescita di WhatsApp non è di certo un mistero, soprattutto dopo gli ultimi cinque anni. Proprio in questo lasso di tempo, l’azienda è cresciuta a dismisura, portando tante novità interessanti soprattutto per gli utenti. Questi hanno ricevuto tante nuove possibilità, le quali hanno consentito un pieno utilizzo delle funzionalità della piattaforma di messaggistica.

Il merito è ovviamente dei tanti aggiornamenti, i quali sono arrivati non solo con nuove funzioni ma anche per migliorare la sicurezza. Quest’ultima è risultata uno dei talloni da Achille di WhatsApp, anche se non per colpa dell’app in sé. Purtroppo esistono all’interno di questa piattaforma tantissimi utenti che hanno tutt’altre intenzioni che messaggiare in tranquillità. Ultimamente proprio un nuovo update è arrivato a limitare la possibilità di inoltrare i messaggi, anche se a riscuotere più successo sarebbero le indiscrezioni delle ultime ore.

WhatsApp, gli utenti adesso sono molto delusi e arrabbiati in seguito all’ultimo aggiornamento: della Dark Mode neanche l’ombra

Da diversi giorni non si parla d’altro: WhatsApp sarebbe in procinto di implementare la nuova Dark Mode all’interno della sua piattaforma. Proprio per questo gli utenti sono in fibrillazione, dal momento che questo aggiornamento è atteso ormai da diversi mesi. Secondo quanto riportato, la versione beta di WhatsApp avrebbe già portato questa nuova possibilità agli utenti, ma ora si attende un arrivo sulla versione stabile.

Nelle ultime ore è arrivato pertanto un nuovo aggiornamento, ma con contenuti ben diversi. A quanto pare si tratta di alcune migliorie invisibili all’occhio che contribuirebbero a migliorare la sicurezza dell’applicazione. Gli utenti ora sono dunque arrabbiati per via di questo nuovo rinvio proprio in merito alla Dark Mode che a questo punto non si sa quando arriverà in pianta stabile.