Le passa a Wind in versione operator attack sono sicuramente le migliori offerte in circolazione, per quanto riguarda il suddetto brand, anche se purtroppo risultano essere limitate ad una ristrettissima cerchia di fortunati consumatori.

Nella maggior parte dei casi, infatti, l’accesso è riservato a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale (salve indicazione differente), con portabilità obbligatoria del numero originario. E’ sempre presente il vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, tramite il quale si obbliga il cliente a restare in Wind onde evitare il pagamento di una penale del valore di 15 euro. Il costo iniziale da sostenere sarà di 11,99 euro per l’offerta e di 10 euro per la SIM ricaricabile. Conosciamo da vicino quali sono le migliori promozioni del mese di Febbraio 2020.

Passa a Wind con le migliori operator attack di Febbraio 2020