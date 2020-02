SKY e Netflix: intrattenimento Plus anche per i nuovi clienti

Il nuovo anno ha portato una bella novità per tutti coloro che vogliono abbonarsi a Sky e godere della più grande offerta di intrattenimento: è disponibile Intrattenimento plus ancheper i nuovi clienti Sky. Sarà così possibile vedere, per i nuovi clienti che aderiscano a Sky TV e Sky Famiglia, oltre i contenuti Sky, anche l’offerta di Netflix in un unico posto su Sky Q, per un’esperienza di visione ancora più ricca e coinvolgente.

I titoli più premiati e le serie TV di cui tutti parlano uno accanto all’altro: da The New Pope, la serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, a Sex Education, la serie originale Netflix più discussa del momento che affronta con ironia e sincerità l’approccio alla sessualità degli adolescenti; da ZeroZeroZero, la nuova produzione Sky Original girata in tre continenti e in cinque lingue e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, a La casa di carta, la più grande rapina di tutti i tempi nella serie originale Netflix di culto; da Diavoli, serie TV Sky Original ambientata nel mondo dell’alta finanza con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, aNarcos, l’iconica serie originale Netflix che racconta i giochi di potere nei cartelli della droga sudamericana.

Cosa offre Intrattenimento plus

Con l’offerta Intrattenimento plus puoi vedere Sky TV, con i grandi show come MasterChef Italia, il talent culinario in onda in queste settimane che cerca il miglior chef amatoriale d’Italia, i contenuti Sky Original e ogni mese nuove serie TV con le stagioni complete, oltre a programmi di arte, cucina, musica, viaggi, lifestyle e sport; Sky Famiglia, con i documentari di scienza, tecnologia, storia, natura, programmi per bambini e ragazzi, anche in inglese, e le serie TV di Premium. E l’offerta Netflix, la grande novità, con la sua esperienza completa ed i suoi contenuti – dalle serie TV ai film, dai documentari, ai programmi per i più piccoli e altro ancora. Inoltre, con l’offertaIntrattenimento plus al prezzo conveniente di 24,90€ al mese per i primi 12 mesi, tutti i programmi sono anche in HD, e con Sky Q satellite il 4K HDR dei programmi Sky è incluso. Nel dettaglio: per chi sceglierà Sky Q Platinum sarà disponibile il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi), mentre per chi sceglierà Sky Q Black o fibra, si avrà il piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 schermi). E anche chi ha già un abbonamento Netflix può decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus allo stesso prezzo vantaggioso, mantenendo il profilo Netflix personale su tutti i propri dispositivi.

Rimane attiva anche la possibilità per chi è già cliente Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia di aggiungere Intrattenimento plus al proprio abbonamento direttamente dal box Sky Q, selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>Netflix.