Febbraio sarà un mese interessante per quanto riguarda la presentazione degli smartphone Xiaomi. In realtà lo è ogni anno ovviamente visto la presenza del Mobile World Congress che a fine mese si terrà a Barcellona. Oltre alla lunga serie di smartphone che verranno annunciati durante tale evento, ancora prima Samsung annuncerà la nuova serie di punta affiancato a un nuovo smartphone pieghevole. Apparentemente anche Xiaomi si è tagliata il proprio spazio per presenta la serie Mi 10.

L’ammiraglia del produttore cinese dovrebbe venir presentata il 13 febbraio anche se in precedenza si stava pensava al 7 dello stesso mese. Lo spostamento sembrerebbe essere avvenuto per via del coronavirus. Se l’annuncio si terrà in quel giorno, il giorno dopo invece inizierà la vendita diretta per il modello base, il Mi 10. Per il Mi 10 Pro bisognerà aspettare il 18 febbraio anche se sembra che i preordini sono stati programmati per il 10 febbraio.

Xiaomi Mi 10

Di questo smartphone si conoscono molti aspetti. Virtualmente Xiaomi aveva già annunciato il dispositivo a dicembre durante l‘evento di Qualcomm. Il modello base e quello Pro saranno alimentati da uno Snapdragon 865 dell’appena citata compagnia statunitense. Il display sarà un pannello OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD + e con una frequenza d’aggiornamento da 120Hz. La batteria sarà un blocco da 5.250 mAh con una tecnologia di ricarica rapida da ben 66W.

Ci si aspetta che il processore sarà affiancato da ben 16 GB di RAM nel taglio massimo mentre per quanto riguarda la ROM non si conoscono ancora i numeri. La fotocamera principale della configurazione sarà da 108 MP.