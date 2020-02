Expert asseconda gli utenti con il lancio del nuovo volantino Tasso Zero, la perfetta occasione per risparmiare sui propri acquisti di tecnologia generale, ed allo stesso tempo accedere ai prodotti più interessanti, nonché di qualità particolarmente elevate.

Tutti gli acquisti per la campagna promozionale corrente dovranno essere necessariamente completati sia nei punti vendita sparsi per il territorio (senza preferenze regionali o di “soci”) che sul sito ufficiale del rivenditore stesso (attenzione però ai costi afferenti alle spese di spedizione). Il volantino Expert affonda le proprie radici nel Tasso Zero, ovvero nella possibilità di ottenere un finanziamento senza interessi, grazie al quale il consumatore potrà pagare in comode rate fisse l’intero ammontare, senza essere costretto a “versare tutto subito”.

Gli sconti Amazon sono imperdibili, scoprite i migliori codici del momento direttamente sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Expert: le offerte fanno impazzire gli utenti

Il volantino Expert riesce comunque a soddisfare le richiese della maggior parte di noi, partendo proprio dalla fascia media del mercato degli smartphone, in altre parole scontando tutti i modelli il cui prezzo finale non supera la soglia dei 400 euro. Ecco allora che si potranno raggiungere i vari Oppo Reno, Huawei P30 Lite, Galaxy A80, Galaxy A50 o Galaxy A70.

In alternativa è stato proposto un terminale allo stesso modo interessante, ma per il quale l’utente dovrà comunque fare qualche piccola rinuncia; stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 8T attualmente in vendita alla modica cifra di 200 euro.

Per ogni altra occasione o sconto del volantino Expert, nel nostro articolo è possibile trovare ogni pagina nel dettaglio.