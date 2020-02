Il volantino Expert riparte dagli sconti Tasso Zero per cercare di strappare il primato di miglior rivenditore d’Italia a Unieuro, per questo motivo ha deciso di lanciare una buona campagna promozionale costellata di prezzi bassi e di sconti da cogliere al volo.

Come da MediaWorld e da Comet, anche in questo caso l’utente che supererà un livello minimo di spesa avrà la possibilità di richiedere all’azienda un prestito da restituire in rate fisse mensili senza interessi (ergo a Tasso Zero), addebitate direttamente sul conto corrente indicato in fase di registrazione.

Le ultime offerte Amazon con anche tantissimi codici sconto gratis sono disponibili solo sul nostro canale Telegram.

Volantino Expert: spendere poco è facile con queste offerte

Il volantino Expert soddisfa appieno le esigenze e le richieste dei contribuenti, senza però andare a toccare i top di gamma più in voga del momento. I prezzi più invitanti li troviamo proprio su quei prodotti che navigano nella fascia media del mercato, non superiore ai 400 euro, come ad esempio Galaxy A80, Huawei P30 Lite, Galaxy A70, Oppo reno, Galaxy A50 e similari.

Nel caso foste pronti a fare qualche piccola rinuncia per risparmiare ancora di più, l’attenzione cade irrimediabilmente sullo Xiaomi Redmi Note 8T, il migliore per rapporto qualità/prezzo, data la richiesta finale di soli 200 euro.

Il volantino Expert è questo e molto altro ancora, si nascondono anche una lunghissima serie di offerte da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo, nel caso in cui si fosse alla ricerca anche di prodotti di differenti categorie merceologiche.