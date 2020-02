La promozione di 3 Italia riserva sicuramente piacevoli sorprese e prezzi bassi a cui gli utenti possono decidere di affidarsi per riuscire a risparmiare, godendo nel contempo di un bundle complessivamente elevato.

La Play 50 Unlimited resta sicuramente la migliore operator attack del momento, almeno per quanto riguarda il mondo di 3 Italia, proprio perché racchiude al proprio interno l’essenza dei contenuti che gli utenti vanno cercando nel periodo. In particolar modo parliamo di 50 giga di internet alla velocità del 3G, passando per minuti illimitati per telefonare a chiunque, tutto dietro il pagamento di un canone fisso di soli 6,99 euro al mese per sempre.

3 Italia: chi può attivare l’offerta

L’offerta di 3 Italia non può ovviamente essere attivata da tutti, a conti fatti vi possono accedere solamente i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, che presenteranno richiesta di portabilità del numero originario. Tutto è gestibile direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sono previsti costi di attivazione, se non corrispondenti ai 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

E’ completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà abbandonare l’azienda quando e come verrà senza incappare in penali; inoltre, la massima velocità di navigazione possibile è legata alla rete 3G, al netto di eventuali promozioni per i nuovi iscritti, sarà necessario pagare 1 euro al mese per poter godere della rete telefonica 4G.

La richiesta di attivazione, come detto, è possibile solamente nei punti vendita sparsi in Italia; ricordate che tra gli operatori virtuali ammessi alla promozione di 3 Italia è da considerarsi escluso l’utente di LycaMobile.