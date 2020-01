WhatsApp: 3 funzioni ottime che in molti non conoscono, sono segrete

Moltissime possibilità sono arrivate su WhatsApp negli ultimi anni, proprio come volevasi dimostrare. La piattaforma di messaggistica è cresciuta a dismisura, impersonando un ruolo di primaria importanza nel mondo delle comunicazioni mediante apparati mobili. Da diverso tempo nuovi aggiornamenti stanno facendo capolino continuamente sull’applicazione, la quale è infatti la più aggiornata in assoluto.

Ci sono però anche alcune soluzioni che potete prendere in considerazione al di fuori di essa, le quali sono rappresentate da applicazioni di terze parti. Queste consentono di attuare funzioni che mai e poi mai troverete disponibile in WhatsApp, e senza infrangere in alcun modo la legge. Inoltre si tratta di tutte soluzioni gratuite che qualche utente già a conosciuto ma che la maggior parte delle persone non ha ancora scoperto.

WhatsApp, queste tre funzioni possono essere davvero perfette per tutti coloro che vogliono utilizzare al meglio l’applicazione

La prima applicazione che dovete scaricare per avere una di queste funzioni è sicuramente Whats Tracker. Con questa soluzione potrete tracciare i movimenti degli utenti che volete all’interno della chat, capendo quando entrano o escono con orario preciso e notifica istantanea.

Segue poi Unseen, applicazione perfetta per evitare di entrare per forza su WhatsApp per leggere i messaggi. In questo modo eviterete di registrare il vostro ultimo accesso e non figurerete mai online.

Infine ecco WAMR, l’applicazione che vi permette di recuperare i messaggi cancellati all’interno della vostra chat. Grazie a questa soluzione, quando troverete un messaggio eliminato all’interno della chat, avrete l’opportunità di recuperarlo risalendo alle notifiche istantanee.