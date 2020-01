WhatsApp: 3 funzioni stupiscono gli utenti, sono segrete e utilissime

Ci sono alcune funzioni che possono essere utilizzate solo esternamente e che vanno ad interagire con WhatsApp, eccone addirittura tre che non potete lasciarvi scappare

WhatsApp ha incluso negli ultimi anni un numero incredibile di aggiornamenti all’interno della piattaforma, tutti con lo scopo di migliorare. Di certo rendere migliore un sistema già perfettamente funzionante risulta difficile, ma gli sviluppatori sono riusciti in questo intento. Secondo il pubblico infatti WhatsApp risulta la migliore applicazione al mondo per quanto concerne la messaggistica istantanea, anche in base alle funzioni che sono state introdotte.

Ultimamente però qualcuno avrebbe cominciato a guardare fuori dagli schemi, e quindi a fare riferimento a qualche applicazione di terze parti. Lo scopo è quello di integrare qualche funzione a WhatsApp, magari quelle che la piattaforma non permette. Effettivamente ci sono delle soluzioni che dovete assolutamente conoscere, anche perché non infrangono in nessun modo i canoni della legge e soprattutto perché sono gratuite.

WhatsApp, ecco tre funzioni che dopo essere state scoperte sicuramente vi faranno comodo

Grazie a WhatsApp tanti utenti hanno scoperto un nuovo metodo per comunicare con tutti nel mondo, ma ci sarebbe ancora di più. L’applicazione infatti si limita alle sue solite funzioni, ma esternamente ce ne sono altri che non potete lasciar perdere.

La prima permette la possibilità di spiare tutti gli utenti che volete ma nei loro movimenti. Si tratta di Whats Tracker, soluzione che riesce a tracciare i movimenti informandovi di quando la persona da voi monitorata entra o esce da WhatsApp con tanto di notifica.

Seguono poi Unseen e WAMR, anche in questo caso applicazioni gratuite e legali. La prima permette di intercettare con un’altra piattaforma i messaggi in arrivo e quindi di non risultare online mentre li si legge. La seconda invece permette di recuperare i messaggi che vengono cancellati appositamente dalla vostra chat.