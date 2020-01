Se qualcuno di voi ha voglia di cambiare operatore ma è indeciso su quale offerta attivare, vi consigliamo di consultare il listino di Tim. Il gestore nazionale delle telecomunicazioni sta attirando l’attenzione dei nuovi clienti con diverse offerte, ma la più conveniente da un punto di vista economico è sicuramente Tim Supreme New.

L’offerta, come la maggior parte delle tariffe presenti sul mercato, è disponibile in versione operator attack, ovvero l’attivazione è targetizzata e di conseguenza non tutti i clienti possono attivarle.

Da quello che ci risulta, l’offerta tende a colpire i clienti che in questo momento si trovano con Iliad e diversi operatori virtuali (eccezione di LycaMobile, Kena Mobile e ho.mobile).

Tim Supreme New: l’offerta da 50GB a meno di 10€

Coloro che rientrano in questo format possono recarsi nei rivenditori e richiedere l’attivazione dell’offerta.

Oltre ad avere un attivazione targetizzata, anche i rivenditori (in questo caso) subiscono questo dettaglio. Infatti, si possono richiedere delle sim dedicate denominate Tim Card Limited Edition soltanto nei rivenditori aderenti a tale iniziativa.

Dopo aver spiegato i dettagli riguardanti l’attivazione, passiamo alle caratteristiche che presenta l’offerta per comunicare e navigare. Sono disponibili un numero elevato di minuti e giga per far in modo che i clienti non terminino in anticipo le soglie previste. Al costo di 5,99 Euro ogni mese, sono attivabili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 50 giga per navigare in 4G.

Non pensate che Tim proponga soltanto quest’offerta, non a caso a messo a disposizione anche altre iniziative sempre molto interessanti.