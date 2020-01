L’operatore Vodafone Italia negli ultimi giorni ha lanciato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

L’SMS in questione sta proponendo loro di attivare l’offerta Special Unlimited 7 con 50 GB a soli 7 euro al mese. La data di scadenza fissata dall’operatore è per il 29 gennaio 2020, salvo eventuali proroghe. Scopriamo insieme cosa offre.

Torna in Vodafone con la Special Unlimited

L’offerta Special Unlimited prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di soli 7 euro al mese per sempre. Gli utenti che hanno ricevuto o che riceveranno nei prossimi giorni il messaggio, potranno recarsi in un qualsiasi negozio autorizzato e attivare l’offerta proposta.

Ecco l’esempio di SMS che sta inviando Vodafone: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 29 Gennaio 2020 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9“. Il nuovo cliente avrà come piano base Vodafone25 che prevede un canone mensile di 1.99 euro, il quale sarà addebitato solamente se non è attiva un’offerta principale con almeno minuti e Giga inclusi.

Il contributo di attivazione dell’offerta Special Unlimited 7 è di 0 euro invece che 6 euro per tutti gli utenti che ricevono il messaggio che contiene il link voda.it/wb9. Gli utenti che invece ricevono l’SMS con il link voda.it/wb8 pagheranno un costo di 6 euro per l’attivazione. Vi ricordo che una nuova SIM Vodafone ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.