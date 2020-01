I vecchi telefoni e smartphone possono valere una vera e propria fortuna nel mondo del collezionismo. Di fatto, gli appassionati cercano i vecchi device che hanno fatto la storia come i Nokia 3310, o i primi iPhone, oppure ancora, i Motorola Star Tac, nei mercatini vintage. Non è raro imbattersi infatti, in vecchi cellulari – magari tenuti in ottimo stato – agli stand delle fiere di paese o nei negozi di antiquariato. Non spaventatevi inoltre dell’elevato prezzo a cui vengono venduti. Il motivo è presto detto: i fan e collezionisti arrivano a sborsare anche diverse migliaia di Euro per smartphone pregiati.

Non si può però fare un rapido accenno a “cosa possono fare” gli attuali mezzi che utilizziamo; se pensiamo che un telefono era in grado di telefonare, mandare SMS e comporre suonerie polifoniche, mentre ora possiamo utilizzare lo smartphone come “il nostro ufficio”, appare evidente che vi è un salto generazionale non da poco.