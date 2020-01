Una nuova voce suggerisce che Samsung stia sviluppando un nuovo smartwatch. Tuttavia, al momento non c’è un’idea chiara di come verrà chiamato il prossimo device wearable quando sarà pronto per essere rilasciato. Secondo GalaxyClub – una fonte che ci ha azzeccato più volte su Samsung in passato – la società ha un prodotto in sviluppo con il numero di modello SM-R840.

L’originale Samsung Galaxy Watch è stato definito SM-R800 prima del lancio, quindi potrebbe essere un nuovo dispositivo di quella serie di smartwatch di fascia alta. Poi di nuovo, l’anno scorso abbiamo visto il lancio di SM-R820, SM-R830, SM-R825 e SM-R835, ma questi erano prodotti della serie Galaxy Watch Active 2.

Samsung Galaxy Watch 2, forse in arrivo diverse varianti

Ciò rende poco chiaro come verrà chiamato questo nuovo dispositivo quando verrà svelato ufficialmente. Esso potrebbe essere il Galaxy Watch 2, il Galaxy Watch Active 3 o qualcos’altro del tutto nuovo. Il numero del modello appare anche da solo, mentre in passato Samsung ha spesso introdotto più varianti dei suoi smartwatch contemporaneamente.

È possibile che questo sia ancora il caso del prossimo smartwatch Samsung. L’unica specifica inclusa in questa perdita è che apparentemente avrà una batteria da 330 mAh. Questa è una batteria di dimensioni mediocre per uno smartwatch ed è simile alla cella da 340 mAh contenuta nel Galaxy Watch Active 2.

Non c’è alcuna garanzia che presto sentiremo da Samsung l’annuncio di un nuovo smartwatch, considerando anche che la società ha lanciato il Galaxy Watch Active 2 a settembre. Questo nuovo numero di modello trapelato, però, potrebbe essere un indizio del fatto che un nuovo prodotto è in fase di rilascio.

Samsung presenterà la serie Galaxy S11 l’11 febbraio in occasione di un evento a San Francisco, quindi potremmo conoscere presto il nuovo dispositivo indossabile. In caso contrario, Samsung potrebbe attendere fino al Mobile World Congress di febbraio per svelare un nuovo dispositivo, oppure potrebbe arrivare nel corso dell’anno.