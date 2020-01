Youtube esiste ormai da 15 anni e da quando esiste hanno cominciato a comparire sul web queste figure chiamate Youtuber: persone che aprono un proprio canale in cui postano regolarmente propri video di qualsiasi genere possibile. Nel momento in cui questi video diventano noti e aumentano le visualizzazioni, questi individui possono essere considerati influencer ma non solo, possono iniziare a guadagnare soldi direttamente da Youtube.

Come si guadagna su youtube e quante visualizzazioni servono

Le cifre variano di caso in caso, dipende da diversi fattori. Prima di tutto dipende dal numero di visualizzazioni dei propri video, poi dalla durata di tale visualizzazione. Partendo da un minimo di 1000 follower e 4000 ore di visualizzazione possono entrare a far parte del Partner Program di Youtube, vedendo inseriti all’interno dei propri video degli annunci pubblicitari. Tutto questo può variare anche in base al tipo di video, dalla durata e da chi lo guarda. A questo proposito si sono espressi 7 influencer che possono dire più da vicino come funzionano queste cose:

Andrei Jikh è uno Youtuber russo che si occupa di finanza e guadagna di più dagli annunci midroll, che partono da video di un minimo di 10 minuti . A volte si possono saltare e altre no, loro stessi possono scegliere questa opzione;

David Dobrik, Youtuber sloveno di carattere umoristico, sostiene che le parolacce e la musica coperta da copyright abbassino di molto i guadagni (lui guadagna circa 2.000 dollari al mese nonostante faccia circa 10 milioni di visualizzazioni a settimana. Lui si affida ad esempio alle sponsorizzazioni;

Natalie Barbu ha potuto persino lasciare il lavoro che aveva. Aveva iniziato per hobby ed è arrivata oggi ai 257.000 iscritti. Per ogni video che ottenga le 100.000 views lei guadagna tra i 500 e i 1000 dollari in base a quanti annunci inserisce.

Ci sono poi altri 4 youtuber che guadagnano cifre diverse per video molto diversi tra loro per aver raggiunto oltre 1 milione di views. Shelby Church con i suoi video tech e 1,4 milioni di iscritti guadagna tra i 2.000 e i 5.000 dollari. Austen Alexander, 6000 dollari per 165.000 iscritti, Marina Mogilko arriva a 10.000 dollari per 1,7 milioni di followers e Kevin David arriva persino a 40.000 dollari con 844.000 iscritti.

Quando poi si arriva a superare 1,5 milioni di visualizzazioni abbiamo un guadagno molto superiore, come nel caso di Paul Kousky, che con i suoi video di fucili giocattolo Nerf ha raggiunto quasi 11 milioni di iscritti. Alle 150 milioni di views, il ragazzo è arrivato a guadagnare 97.000 dollari.

Come vedete i guadagni variano molto a seconda delle circostanze ma per arrivare a vivere di questo mestiere del XXI secolo serve comunque olio di gomito e buona fortuna!