Instagram cambia le regole: almeno 1000 follower per avviare le dirette

Instagram è tra le piattaforme social più utilizzate da utenti di tutte le età e ciò ha indotto più volte la presa di provvedimenti necessari al fine di garantire la sicurezza di ognuno e il rispetto della privacy. Le iniziative avviate da Meta al fine di tutelare i più giovani sono numerose ma quest’ultimo aggiornamento sembra trovare giustificazioni differenti. La scelta di cambiare le regole del gioco e quindi consentire soltanto a una fascia ben precisa di utenti di effettuare dirette, stando alle voci emerse in rete, avrebbe motivi puramente economici.

Instagram vieta le dirette ai profili con pochi follower

Meta ha inviato una notifica agli utenti Instagram informandoli del nuovo provvedimento, secondo il quale soltanto i profili con almeno 1000 follower potranno effettuare dirette da ora in poi. La decisione non ha lasciato indifferenti gli utenti soliti sfruttare la funzione, i quali dovranno adesso rinunciare se non in grado di raggiungere la quantità di follower indicata.

La motivazione principale potrebbe riguardare i costi economici che Meta deve affrontare per garantire la funzione ma non è da escludere la possibilità che più fattori abbiano influenzato la presa del provvedimento. Instagram è spesso utilizzato per la condivisione di contenuti inappropriati da parte di utenti che creano dei profili che verranno disattivati non appena conclusa la proiezione. Meta potrebbe così voler limitare tale atteggiamento puntando sulla qualità dei contenuti.

Questa è soltanto una delle iniziative intraprese da Meta prendendo spunto da quanto messo in atto da TikTok, che già da tempo ha messo in atto la stessa strategia. In più occasioni, le due piattaforme rivali hanno preso ispirazione l’una dall’altra per introdurre aggiornamenti e provvedimenti mirati a salvaguardare gli utenti. Entrambe rappresentano i due prodotti maggiormente favoriti dagli utenti, in particolar modo dai più giovani, che necessitano di essere tutelati tramite misure di sicurezza adeguate.