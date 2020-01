Qualche mese fa, Honor ha lanciato sul mercato il nuovo MagicWatch 2. Lo smartwatch in queste ore è tornato al centro dell’attenzione grazie ad un nuovo annuncio da parte del brand. Lo scorso 21 gennaio infatti, si è tenuta una presentazione a Londra che ha rivoluzionato il device in questione.

Honor infatti ha annunciato di aver collaborato con vari artisti per presentare una serie di Limited Edition dello smartwatch. I nuovi design vanno a colorare e rendere estremamente artistici sia il cinturino che la cassa del MagicWatch 2.

Stando a quanto dichiarato da Honor, gli artisti sono tutti stelle nascenti del mondo dell’arte e del graphic design. Tra questi spiccano i nomi di Jacky Tsai, Giovanni Ozzola, Wag DongLing e George Greaves. Tutti gli artisti hanno tratto ispirazione dal mondo di fotografi per realizzare le proprie versioni uniche del MagicWatch 2. I richiami dei design sono presi direttamente dal mondo naturale, dalle grandi città o dalla tradizione.

Honor rinnova MagicWatch 2 con nuovi design Limited Edition

La scelta di Honor è chiaramente quella di rilanciare il MagicWatch 2 a distanza di qualche mese dal lancio. Realizzando le Limited Edition inoltre si va a rinfrescare il design rendendolo più appetibile al pubblico e al tempo stesso spingendo le vendite. La mossa inoltre vuole sottolineare come Honor sia un brand separato da Huawei anche se si muove nell’orbita del gigante cinese.

Ricordiamo che Honor MagicWatch 2 è disponibile in due versioni, la prima con cassa da 46mm e la seconda con cassa da 42mm. Il display nel primo caso è da 1.39 pollici mentre nel secondo da 1.2 pollici sempre AMOLED. Il processore è il Kirin A1 che, secondo il produttore, può garantire fino a 1 settimana di autonomia per la versione da 42mm e fino a due settimane per la variante da 46mm. Non mancano la connettività bluetooth e GPS, oltre che la resistenza all’immersione fino a 5 atmosfere.