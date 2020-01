L’operatore Wind sta al momento proponendo, attraverso una nuova campagna SMS, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, l’offerta All Inclusive 50 Star.

L’offerta in questione costa solamente 7.99 euro al mese e possono attivarla solamente gli utenti che hanno ricevuto il messaggio da parte dell’operatore arancione, entro il prossimo 17 gennaio 2020 salvo proroghe degli ultimi giorni. Scopriamo insieme cosa prevede.

Torna in Wind con la All Inclusive 50 Star

L’offerta All Inclusive 50 Star prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7.99 euro al mese. Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “Affrettati! Con wind 50 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese con All Inclusive Star 50+! Attivazione e SIM 10 euro. Corri nei negozi entro il 17 Gennaio 2020. Info costi e privacy su wind.it/50star“.

L’offerta in questione non prevede alcun costo di attivazione per gli ex clienti, ma questi dovranno sostenere comunque un costo di 10 euro per la nuova SIM Card Wind, con un centesimo di euro di traffico incluso. L’attivazione, come anticipato precedentemente, è possibile in tutti i negozi dell’operatore entro il prossimo 17 gennaio 2020, salvo proroghe. Il costo di attivazione è in promozione a 0 euro invece che 15 euro solamente per gli utenti che mantengono la SIM attiva per almeno 24 mesi.

In caso contrario, verranno addebitati i 15 euro sul credito residuo, se presente. Una volta superati i Giga compresi nella promozione, la navigazione si disattiverà fino al rinnovo successivo, superato invece il limite di SMS, si pagheranno 29 centesimi ciascuno. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.