Google SMS 2.0 : che sia arrivato il momento di contrastare Whatsapp e Telegram?

Da un primo sguardo, l’app Messaggi è in fase di Beta Testing in Francia e in Gran Bretagna, ma a breve tutti gli utenti Android godranno dei nuovi messaggi testuali. Si chiamerà “Chat” e sfida apertamente iMessage di Apple, anche se quest’ultima necessita comunque di una connessione online per funzionare.

La novità dei messaggi SMS 2.0 di Google sta proprio nel rendere il sistema di comunicazione identico ad una chat, ma senza l’ausilio della connessione ad Internet. Si potranno dunque inviare file, foto, video, audio, note vocali e tanto altro.