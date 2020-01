Plague Inc, un gioco che probabilmente in molti di voi conoscono. Un gioco in realtà abbastanza vecchio che è nato come applicazione su smartphone e col tempo è finita addirittura su Steam. In questi giorni il gioco sta avendo di nuovo successo, soprattutto in Cina, a causa del misterioso virus che ha fatto la sua comparsa nelle ultime settimane. L’aumento più corposo dei download è avvenuto il lunedì dopo che la Cina ha confermato ufficialmente la diffusione del suddetto agente patogeno al di fuori di Wuhan.

Il gioco consiste nel scegliere un agente patogeno, come virus o batteri, o altre tipologie di sostanze potenzialmente fatali con lo scopo di farli evolvere per uccidere ogni persona presente sulla terra. Un normale gioco di strategia, ma in tema con le epidemia. Non risulta difficile capire perché il gioco sta vivendo un nuovo momento d’oro per via dell’attuale situazione.

Plague Inc e il virus cinese

In Cina il gioco è balzato al quindo posto come applicazione a pagamento più scaricata sull’App Store, un salto notevole considerando che si trovava a ventisettesimo posto appena due giorni prima. In realtà non è l’unico gioco degli stessi sviluppatori a stare beneficiando della comparsa del nuovo virus, ma anche Rebel Inc il cui scopo è lo stesso solo che si basa sul creare ribellioni.

Si tratta di un gioco fatto bene e per questo non bisogna stupire che stia tornando a essere giocato. Su Twitter molti hanno ironizzato sul fatto che le due cose siano collegati mentre altri sottolineano che è un modo per affrontare la paura di un virus che sta effettivamente facendo preoccupare molto.