Iliad, c'è vasta scelta: le offerte sono tre e partono da 4 euro

Tutti coloro che non avrebbero mai scommesso un solo euro sulla crescita esponenziale di un gestore nuovo come Iliad, ad oggi sicuramente si saranno ricreduti. Infatti il provider proveniente dalla Francia è riuscito in un avere propria impresa, ovvero raggiunge la quarta posizione tra i gestori italiani in pochissimo tempo.

Tutto questo è merito ovviamente della politica attuata dall’azienda, la quale è stata fortemente aggressiva verso gli altri gestori fin dal primo momento. Le promozioni hanno messo in mostra prezzi super competitivi e contenuti senza fine. Queste si sono avvicendate l’un l’altra in maniera molto rapida, arrivando al massimo esponente che è rappresentato attualmente dalla Giga 50. Ricordiamo a tutti che si tratta di un’offerta telefonica attualmente in vigore che costa solo 7,99 € al mese per sempre. Questa offre inoltre minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 50 giga in traffico 4G ogni mese.

Iliad: non sono finite le offerte, ecco altre due soluzioni che potete trovare sul sito ufficiale del gestore

Oltre alla sua promozione regina, Iliad o detiene altre due soluzioni differenti tra loro per prezzo e contenuto proprio sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 40, soluzioni davvero interessanti che includono al loro interno quel che serve.

La prima è destinata ad un pubblico più anziano o che magari non ho bisogno di Internet, dal momento che offre solo minuti ed SMS senza limiti per 4,99 € al mese. La seconda invece include minuti ed SMS senza limiti verso tutti con tanto di 40 giga in 4G ogni mese. Il prezzo in questo caso è di 6,99 €, ed entrambe le promozioni durano allo stesso prezzo per sempre.