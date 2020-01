Una serie di operatori virtuali stanno coinvolgendo i consumatori con le proprie offerte low cost, ed alcune di queste appartengono all’operatore Tiscali Mobile. Quest’ultimo che si appoggia a Tim per offrire un servizio di qualità, sta proponendo attraverso il suo sito ufficiale le offerte mobili per il mese di gennaio.

Da quello che è emerso le offerte attualmente disponibili sono Smart 4G e Smart 30 4G, entrambe attivabili fino al prossimo 9 gennaio, salvo eventuali cambiamenti. L’attivazione non prevede nessun vincolo riguardante l’operatore di provenienza, e di conseguenza tutti i clienti possono attivare le offerte di Tiscali Mobile.

Le due offerte di Tiscali per i nuovi clienti da qualsiasi operatore

A secondo delle esigenze dei clienti, le due offerte si differenziano tra loro. L’offerta Smart 4G è adatta ai clienti che non consumano quotidianamente minuti e giga, quindi perfetta ad esempio per gli anziani. L’altra offerta, invece, contiene un numero elevato di minuti e giga e coloro che terminano anticipatamente le soglie possono affidarsi a questa iniziativa. Inoltre, i costi per entrambe non sono consistenti, anzi permettono a tutti i clienti di risparmiare qualche Euro rispetto alle versioni precedenti.

L’offerta Smart 4G prevede 60 minuti verso tutti i numeri senza scatto alla risposta, 10 sms verso tutti e 1GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 2,99 Euro, invece di 6 Euro. Nessun costo di attivazione.

L’altra offerta Smart 30 4G include minuti illimitati verso tutti i numeri, 100 sms verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro invece di 14 Euro. Nessun costo di attivazione.