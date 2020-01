Facebook: anche un’altra società lascia Libra Association

Facebook: filtra ottimismo però dalle dichiarazioni del capo della Libra Association

Dante Disparte, responsabile della politica e delle comunicazioni della Libra Association, è rimasto ottimista in una dichiarazione, rilevando che la governance e la tecnologia di base della Libra aiuterebbero la piattaforma a “rimanere resilienti”.

Questo non è un disastro per la Libra e una fonte di CoinDesk ha affermato che l’Associazione intendeva aggiungere membri più avanti nel 2020. C’è una lista d’attesa di oltre 1.500 aziende. Tuttavia, questo non è ancora un clamoroso voto di fiducia nel successo della Libra. Vodafone pensa chiaramente che ci sia una migliore possibilità di farlo da sola, e l’Associazione potrebbe dover lavorare molto di più per convincere altri partner a rimanere a bordo mentre la Libra si prepara per il suo eventuale lancio.