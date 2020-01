Le novità in programma per La Casa di Carta 4 sono importanti. Si prevedono ore di adrenalina per milioni di spettatori pronti ad assaporare l’ultimo capolavoro in serie di Alex Pina. Il regista ha deciso di prolungare quella che inizialmente era stata concepita come una mini serie. Il suo successo ha spinto i produttori ad andare avanti per una nuova lista di episodi presto in arrivo su Netflix.

Dopo l’addio per alcune produzioni e l’annuncio del tanto atteso sequel per Lucifer 5 è tempo di tornare ai piani de “Il Professore“ e della sua squadra. Sono state già annunciate le tempistiche. Scopriamo insieme tutte le novità.

La Casa di Carta 4: data di uscita confermata in streaming su Netflix

Da ciò che è emerso dai commenti ufficiali para che la nuova stagione de La Casa de Papel 4 sarà trasmessa in esclusiva ed in anteprima assoluta su Netflix. La data da segnare sul calendario è il prossimo 3 Aprile 2020 salvo vari ed eventuali cambiamenti tempistici dell’ultimo secondo. L’ideatore della nota serie avrà il compito di chiudere il cerchio sulle vicende dei personaggi chiave che nel tempo si sono fatte sempre più interessanti. La curiosità dei fan è ai massimi livelli.

Come per gli altri episodi della passate stagioni si attendono favolosi colpi di scena. Secondo quanto diffuso ci sarà un ritorno in grande stile di Nairobi, uno dei personaggi più apprezzati. Alba Flores, interprete di tale figura, ha preannunciato un colpo di scena dopo quella che era stata la scena della sua morte avvenuta nel corso dell’ultimo episodio. la sua dipartita è stata data per scontata ma a quanto pare è possibile aspettarsi dei retroscena favolosi.

Ottima strategia per vendere la serie TV con il pubblico che non vede l’ora di scoprire come andrà a finire.